Tak Live Barca TV! Link Streaming Indosiar Barcelona vs Juventus di TV Online Trofi Joan Gamper

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Barcelona vs Juventus via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com di laga Trofi Joan Gamper 2021, Senin (9/8/2021) dinihari. Potensi Memphis Depay vs Cristiano Ronaldo.

Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, memastikan Paulo Dybala akan absen dalam laga menghadapi Barcelona di ajang Torfi Joan Gamper edisi ke-56 tersebut.

Untuk laga di Stadion Camp Nou itu, Juventus berpotensi diperkuat semua pemainnya kecuali wakil kapten mereka, Paulo Dybala.

Memang, sebelumnya Paulo Dybala telah berlatih bersama skuad Juventus setelah sempat mengalami cedera otot.

Namun, Paulo Dybala tetap tidak akan berangkat ke Barcelona untuk bermain dalam laga Joan Gamper Trophy edisi ke-55 itu.

Pasalnya, kondsisi Dybala masih cukup rentan untuk bermain.

Oleh karena itu, pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, memilih meninggalkan Dybala di Turin dan tidak membawanya ke Barcelona.