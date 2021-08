Empat Atlet Esports Kalsel Siap Beradu Game PES 2021 di Borneo Champions League Season 2

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Empat atlet ESports game Pro Evolution Soccer (PES) perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) siap membawa bertarung di ajang Borneo Champions League Season 2.

Mempertandingkan game PES 2021, ajang ini mempertemukan para pemain game PES andal di tiap provinsi di Kalimantan.

Total 16 pemain dari empat provinsi Kalimantan akan saling beradu, hanya Kalimantan Barat yang absen di ajang kali ini

Kompetisi PES ini dihelat sebagai wadah bagi para pemain Kalimantan untuk bisa menjadi langkah awal mengikuti Kompetisi Reguler PES Berjenjang Kota Provinsi dan Nasional.

Untuk BCL Season 2 akan dihelat pada 20 Agustus 2021 secara daring dan wajib melakukan video call via Google Meet.

Perwakilan Kalimantan Selatan akan diperkuat pemain-pemain yang telah mencatatkan prestasi di game PES, yaitu Eka Sandria, M Iqbal, Sairi dan Ari Kautsar.

Diketahui, Eka Sandria merupakan Atlet Esports Kalsel yang telah berprestasi di tingkat nasional dan internasional melalui game PES.

Mulai dari 8 Besar WESG (World Electronik Sport Game) 2019, Gold Medal Fornas 5 Kaltim 2019, Best Four Qualified Tanjin IESF Jakarta 2020, 8 Besar Axis Malaysia 2019, hingga Runner up online Asia Tenggara Qualified SGOCA Singapura 2020 dan lain-lain.

Ia pun mengaku optimis bisa meraih hasil positif di ajang BCL Season 2. "Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Kalsel. Ajang ini bisa menjadi hiburan untuk menghilangkan stress di masa PPKM," ujarnya, Senin (9/8/2021).

Setiap perwakilan akan terbagi di empat grup dengan menggunakan sistem enam babak. Peringkat ditentukan oleh poin, selisih gol dan gol terbanyak.

Dua peringkat terbaik dimasing-masing grup akan melaju ke sistem gugur, yang mana menggunakan sistem Best of 3 hingga babak final.

Atlet Esports Profesional Kalsel, Muhammad Eka Sandria, berlatih game PES jelang Kejurprov. (EKA SANDRIA UNTUK BPOST GROUP)

Ini merupakan ajang pembuktian tim Kalsel, yang mana di musim sebelumnya hanya mengisi posisi ke-2 dan ke-3.

Sedangkan pemain asal Kaltim Eky Ramadhan Diharja berhasil menjadi juara di ajang Borneo Champions League Season 1.

