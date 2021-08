Pengakuan Amanda Manopo di Postingan Evan Sanders Picu Reaksi Tim Arya Saloka Ikatan Cinta

RCTI/Instagram iam.evansanders via Tribun Kaltim

BANJARMASINPOST.CO.ID - Amanda Manopo kerap dijodoh-jodohkan dengan Arya Saloka oleh fans tim fanatik Ikatan Cinta.

Di tengah hebohnya hubungan asmara Glenca Chysara dan Rendi Jhon.

Ada rasa baper dari akting Amanda Manopo dan Arya Saloka.

Kali ini Aksi Amanda Manopo benar-benar mengejutkan penggemar Ikatan Cinta.

Ya, Evan Sanders pemeran Nino mantan suami Andin di Ikatan Cinta, disebut sayang di postingannya.

Awalnya, Evan Sanders tengah memberi motivasi bijak tentang sebuah hubungan.

Motivasi percintaan tersebut berisi tentang keikhlasan ketika melepaskan seseorang yang dicintai.

Evan Sanders (Instagram Evan Sanders)

"Buat kalian yang saat ini hubungannya sedang tidak baik, terkadang sebuah relationship itu seperti kaca yang retak. Ada baiknya kita membiarkan kaca tersebut pecah berserakan dari pada kita berusaha untuk menyatukan pecahan-pecahan itu, tapi justru melukai diri kita sendiri," tutur Evan, sambil menatap ke arah kamera dengan mata berkaca-kaca.

Kemudian, ia memberi kesimpulan dari kalimat sebelumnya tentang melepaskan sebuah hubungan.

"Jadi intinya, memang sakit untuk melepaskan, tapi terkadang akan lebih sakit ketika harus bertahan. So good luck and enjoy the love," sambungnya.