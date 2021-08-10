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Piala Super Eropa

Prediksi & Susunan Pemain Chelsea vs Villarreal di Piala Super Eropa, Mason Mount Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Villarreal via Live Streaming TV Online di Piala Super Eropa, Mason Mount absen

Editor: Rendy Nicko
zoom-inlihat foto Prediksi & Susunan Pemain Chelsea vs Villarreal di Piala Super Eropa, Mason Mount Absen
Twitter@chelseafc
Mason Mouth melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Liverpool pada laga Liga Inggris Premier League Jumat (5/3/2021) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Villarreal via Live Streaming Vidio.com di Piala Super Eropa, Kamis (12/8/2021) dinihari. Mason Mount disimpan Thomas Tuchel.

Jadwal Siaran Langsung laga Piala Super Eropa 2021 antara Chelsea vs Villarreal via Live Streaming TV Online ini mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Villarreal bisa diakses via Live Streaming Vidio.com. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Thomas Tuchel tak bawa Mason Mount.

Duel Chelsea vs Villarreal di laga Piala Super Eropa 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online.

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Berikut daftar pemian Chelsea untuk melawan Villarreal di Piala Super Eropa 2021. Simak juga komentar Thomas Tuchel soal pelatih lawan.

Chelsea akan melawan Villarreal di Stadion Windsor Park. Keduanya adalah para penakluk tim Kota Manchester musim lalu.

Chelsea adalah juara Liga Champions musim 2020-2021 setelah mengalahkan tim Liga Inggris lainnya Manchester City.

Sedangkan Villarreal, menjadi juara Liga Eropa setelah mengalahkan tim satu kota Man City, Manchester United.

Chelsea sudah merilis daftar pemain yang dibawa untuk melawan Villarreal di laga Piala Super Eropa 2021.

Pelatih Chelsea Thomas Tuchel terpaksa tak bisa membawa sejumlah pemain andalannya untuk melawan Villarreal.

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Chelsea vs Villarreal
Live Streaming Chelsea vs Villarreal
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Susunan Pemain
Piala Super Eropa
mason mount
Thomas Tuchel
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