Tiga Tahun Raih Emas Kejurda Taekwondo, Siswi SMPN 1 Banjarmasin Ini Ternyata Sempat Tekuni Wushu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Maylani Maria Fransiska Hutapea merupakan atlet Kota Banjarmasin yang kerap membawa pulang medali juara di cabang olahraga (cabor) taekwondo.

Namun sebelum menggeluti cabor taekwondo, gadis yang biasa disapa Meymey ini pernah mencoba olahraga wushu saat masih duduk di Sekolah Dasar.

"Awal mulanya saya ikut latihan Wushu tapi karena pelatihnya pindah ke Surabaya, maka saya sejak kelas III SD mengikuti Ekskul taekwondo," jelasnya pada Selasa (10/8/2021)

Meymey mengaku tertarik pada olahraga taekwondo karena bisa mempelajari banyak teknik di antaranya dolly chagi, deol chiki dan lain-lain.

Baca juga: Berawal dari Coba-coba, Gadis Rizki Kini Cetak Prestasi Bersama Tim Taekwondo Banjarmasin

Baca juga: Sekdakab Kotabaru Said Akhmad Sambut Atlet Taekwondo yang Juara Umum di Papua

Baca juga: VIDEO Raih 12 Medali di Popda Kalsel 2021, Tim Taekwondo Banjarmasin Penuhi Target

Banyak prestasi bergengsi yang telah diraih siswi SMPN 1 Banjarmasin ini, di antarnya medali emas Kejurda selama tiga tahun berturut-turut dan emas Popda Kalsel 2021.

Momen bisa berdiri di podium tertinggi menurut dia hal yang paling berkesan dan tak bisa terlupakan.

"Pengalaman berkesan saya waktu pertama kali ikut kejurda di Banjarbaru dan berhasil mendapatkan medali," ujarnya.

Raihan prestasi yang didapatkan tak lepas pula dari doa beserta dukungan orangtua dan pelatihnya, Sabam Alam. Ini yang memotivasi Meymey untuk selalu tampil maksimal di setiap kejuaraan.

Kini gadis berusia 13 tahun ini pun menargetkan medali emas di ajang Kejurprov 2021 dan Porprov 2022.

"Harapannya bisa mengikuti dan berprestasi di event-event bergensi lainnya," ucapnya.

Pelatih Taekwondo Banjarmasin, Sabam Alam turut memuji anak didiknya yang konsisten mencetak prestasi. untuk Banjarmasin.

Baca juga: Popda Kalsel 2021, Tim Taekwondo Banjarmasin Raih Tambahan Empat Medali

"Meymey memiliki potensi dan bakat yang memang sudah terlihat sejak awal ia berlatih," jelasnya.

Harapannya, Meymey dan anak didik lainnya mampu mencetak prestasi di berbagai ajang dan mengharumkan nama Banjarmasin.

Berikut pencapaian Maylani Maria Fransiska Hutapea di cabor taekwondo :

1. Perak Kejurda 2017 Under 37

2. Emas Kejurda 2018 Under 39

3. Emas Kejurda 2019 Over 40

4. Perak kejurda 2020 Under 47

5. Emas kejurda 2020 Over 40

6. Emas POPDA 2021 Under 52

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)