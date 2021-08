Jadwal Tinju Dunia Lengkap Pekan Ini Live ESPN, Belum Pasti Siaran Langsung TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia Sabtu (14/8/2021) waktu setempat atau Minggu (15/8/2021) WIB ada duel Joshua Franco vs Andrew Moloney via Live Streaming ESPN. Belum tentu tayang di siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne.

Tinju Kelas Bantam akan menampilkan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming John Riel Casimero vs Guillermo Rigondeaux laga perebutan gelar dunia WBO divisi bantam (53,2kg) ini bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga titel dunia kelas bantam junior (52,1kg) Joshua Franco vs Andrew Moloney ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne atau tidak. Namun laga ini pasti tayang via Live Streaming ESPN.

Link Live Streaming Tinju Dunia antara John Riel Casimero vs Guillermo Rigondeaux bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Ya, Joshua Franco dari Amerika Serikat berduel memperebutkan titel dunia kelas bantam junior (52,1kg) versi WBA melawan Andrew Moloney dari Australia di Hard Rock Hotel & Casino, Tulsa.

Pada hari sama di lokasi berbeda juga akan tersaji laga perebutan gelar dunia WBO divisi bantam (53,2kg) antara petinju Filipina John Riel Casimero vs Guillermo Rigondeaux asal Kuba di Dignity Health Sports Park, Carson.

Casimero hadir sebagai juara bertahan.

Ini kali kedua dia mempertahankan titel setelah meraih kemenangan technical knockout (TKO) atas Duke Micah di Mohegan Sun Casino, Uncasville, 26 September 2020.

Kemudian di Los Angeles juga terjadi perebutan gelar WBA interim kelas bantam antara Gary Antonio Russell (Amerika Serikat) vs Emmanuel Rodriguez dari Puerto Riko.

Di Texas di American Airlines Center, Dallas, Felix Alvarado dari Nikaragua juga akan mempertahankan gelar juara dunia IBF kelas terbang ringan melawan Erick Lopez dari Meksiko.