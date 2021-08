Bentuk Tubuh Celine Evangelista Seusai Rayakan UltahStefan William Curi perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Celine Vangelista baru saja merayakan ulang tahun sang suami Stefan William, di tengah isu rumah tangga mereka yang merenggang.

Ramai perihal kabar keretakan rumah tangga yang terjadi antara Celine Evangelista dengan Stefan William, nama artis cantik ini malah kian melejit hingga ‘banjir’ pekerjaan.

Tawaran menjadi pembawa acara hingga memerankan beberapa tokoh di judul sinetron ramai diterima Celine Evangelista hingga membuat dirinya kembali bersinar.

Kehidupan pribadi Celine Evangelista yang kini dikabarkan sudah tinggal terpisah dengan suaminya tersebut pun semakin hari membuatnya tak luput dari berbagai macam pemberitaan.

Seperti yang dilansir lewat unggahan terbaru Celine Evangelista di akun instagram pribadinya, Kamis (12/8/2021).

Dalam foto tersebut, tampak Celine Evangelista berdiri di pinggiran kolam sambil memamerkan lekuk tubuhnya yang masih saja terlihat ideal meski sudah beberapa kali melahirkan.

Celine Evangelista tampak langsing. (instagram @celine_evangelistas)

"I never cared about the material things someone could give to me. I care about Time, attention, Honesty, loyalty and effort those gifts mean more than anything," katanya.

"Aku tidak pernah peduli tentang materi yang seseorang berikan padaku, aku peduli tentang waktu, perhatian, kejujuran,loyalitas dan usaha yang mereka berikan padaku, itu semua lebih dari apapun,” tulisnya.

Semakin cantik dengan mengenakan setelan yang memperlihatkan sedikit perut langsingnya, unggahan Celine itu langsung dibanjiri komentar.

Aisyah__sfr : "Q iri banget sama mbk celine biar anak nya banyak tapi bodi nya itu loh sehat selalu kak."