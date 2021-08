Jadwal Liga Spanyol Pekan Ini, Alaves vs Real Madrid & Barcelona vs Real Sociedad

Jadwal Liga Spanyol Pekan Ini Live Streaming Bein Sports, Ada Alaves vs Real Madrid dan Barcelona vs Real Sociedad

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol 2021/2022 kembali bergulir mulai akhir pekan ini. Ada Alaves vs Real Madrid dan Barcelona vs Real Sociedad via Live Streaming Bein Sports.

Salah satu laga yang menarik adalah pertemuan Barcelona vs Real Sociedad yang bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Jadwal Liga Spanyol Barcelona vs Real Sociedad adalah pada Senin, 15 Agustus 2021 jam 01.00 WIB. Sehari sebelumnya tepatnya Minggu (14/8/2021), Alaves vs Real Madrid via Live Streaming Bein Sports.

Laga antara Valencia melawan Getafe di Stadion Mestalla pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu pukul 02.00 WIB akan membuka jornada 1 Liga Spanyol 2021-2022.

Setelah itu sembilan pertandingan pekan pertama lainnya menyusul keesokan harinya.

Raksasa Catalan, Barcelona, akan memainkan pekan pertama Liga Spanyol 2021-2022 pada Minggu (15/8/2021) malam waktu setempat atau Senin (16/8/2021) pukul 01.00 WIB.

Lawan Barcelona dalam pekan pertandingan itua adalah Real Sociedad, dan pertandingannya bakal digelar di kandang Blaugrana, Stadion Camp Nou.

Pada pertandingan itu nanti, rekrutan-rekrutan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2021 seperti Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Emerson Royal, berkesempatan memainkan debut di kompetisi formal mengenakan seragam Blaugrana.

Satu dari empat pemain anyar Barcelona, yakni Sergio Aguero, sudah dapat dipastikan tidak bisa melakoni debutnya dalam laga kontra Real Sociedad akhir pekan nanti.

Pasalnya Sergio Aguero sedang dibekap cedera dan harus menepi selama beberapa pekan.