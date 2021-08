Prodi Farmasi FMIPA ULM Gelar Seminar Internasional Secara Virtual Bahas Sistem Pengantaran Obat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sebanyak 3.706 peserta dari berbagai daerah di Indonesia antusias ikut The 2nd International Conference of Pharmacy Lambung Mangkurat (The 2nd ICPLM) secara daring melalui platform virtual zoom, Kamis (12/8/2021).

Peduli terhadap perkembangan dunia pengobatan di Indonesia, civitas akademika Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melaksanakan seminar bertaraf internasional.

Situasi pandemi covid-19 tidak menghalangi civitas akademika Program Studi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk melaksanakan seminar bertaraf internasional.

Seminar internasional dengan topik Advanced Drug Delivery Systems dibuka oleh Apt. Dina Rahmawanty, M.Farm.

"ICPLM pertama kami di tahun 2019, dilakukan secara Offline. Hari ini, karena Covid-19, kegiatan dilaksanakan secara Online," kata Dosen Farmasi sekaligus panitia seminar, Jumat (13/8/2021).

Kegiatan seminar dilaksanakan untuk memberikan informasi terkini tentang dasar-dasar, strategi formulasi, dan berbagai aplikasi terapi pengiriman obat tingkat lanjut.

"Peserta antusias menyimak pemaparan dari para pembicara yang memiliki reputasi internasional," kata dia.

Seminar internasional dengan topik Advanced Drug Delivery Systems diikuti sebanyak 3.706 peserta, berasal dari semua provinsi di Indonesia bahkan beberapa peserta berasal dari luar negeri.

Para peserta mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan baru mengenai beberapa hal yang terkait dengan Sistem Pengantaran Obat.

Pada seminar ini menghadirkan empat narasumber dari dalam negeri hingga luar negeri.