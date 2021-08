Harapan Karier Ayu Ting Ting Diungkap Wendy & Andre Taulany, Tabiat Asli si Pedangdut Terkuak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Ayu Ting Ting angkat bicara soal Petisi Boikot yang makin bertambah. Wendy Cagur dan Andre Taulany ungkap satu pengakuan.

Hingga hari ini, Sabtu (14/8/2021), petisi boikot Ayu Ting Ting sudah mencapai angka 121.093 orang.

Masalah yang menimpa Ayu Ting Ting tentu sudah diketahui para rekannya.

Di antaranya Wendy Cagur. Sering bertemu Ayu Ting Ting akhiny memberi pengakuan jujur.

Sebelum membongkar secara blak-blakan soal kelauan Ayu Ting Ting, Wendy Cagur meminta maaf terlebih dulu.

"Gue ngelihatnya sih Ayu emang udah.. yaa sorry to say, dia emang bocah Depok," ujar Wendy Cagur dalam video di Youtube Intens Investigasi, Jumat (13/8/2021).

Diakui Wendy Cagur, dirinya terkadang sempat terganggu dengan gaya bicara Ayu Ting Ting yang suka asal nyablak.

Tak hanya soal gaya bicara, Wendy Cagur pun menyindir soal ketawa Ayu Ting Ting yang sering tak terkontrol.

"Bocah Depok, betawi banget, asal nyablak. Kalau ketawa juga kadang-kadang suka komen. Lah ketawanya apaan sih rame benget, berisik tahu," ujar Wendy Cagur.

"Namanya juga bocah Depok, orang betawi, ya nyablak, mau ketawa mau ngomong," tambahnya, dikutip TribunJatim.com dari TribunBogor, Sabtu (14/8/2021).

