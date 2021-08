Ilustrasi EVOS - Jadwal MPL ID Season 8 Hari Ini di Live Streaming Nimo TV, Ada BTR vs EVOS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal MPL ID Season 8 regular season dimulai 13 Agustus 2021 untuk Week 1 hingga 3 Oktober 2021 untuk akhir Week 8. Dihelat tiga hari tiap pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu via Live Streaming MPL ID.

Dikutip dari situs MPL ID, Mobile Legends: Bang Bang Profesional League Indonesia Season 8 mengangkat tema “New Era”. Link Live Streaming MPL S8 bisa diakses via laman Facebook MPL Indonesia, YouTube MPL ID dan Nimo TV.

Pihak Moonton selaku penyelenggara memastikan MPL S8 dilaksanakan secara online lantaran faktor pandemi. Jadwal MPL ID Season 8 lengkap ada di artikel ini termasuk Live Streaming MPL ID.

Kompetisi esports bergengsi game Mobile Legends musim kedelapan akan dimulai Jumat (13/8/2021). Pada hari ini, Sabtu (14/8/2021) ada BTR vs EVOS.

Kick off MPL S8 mempertandingkan partai Rebellion Genflix (RBG) vs Bigetron Alpha (BTR) pada pukul 15.00 WIB, dilanjutkan duel Geek Fam ID (GEEK) vs RRQ Hoshi (RRQ) pada pukul 17.30 WIB.

Setelah regular season berakhir, MPL S8 akan ada jeda lantaran babak play off baru bakal digelar pada 8-10 Oktober 2021.

Soal prize pool, kompetisi ini berhadiah total 300 ribu dolar AS atau setara dengan Rp4,5 miliar.

Daftar Tim MPL S8

Rebellion Genflix (RBG)

Bigetron Alpha (BTR)