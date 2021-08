Sempat Diremehkan, Atlet Taekwondo PPLPD Banjarmasin Raina Balas dengan Prestasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Atlet binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Kota Banjarmasin, Desak Made Raina Artanthi, merupakan andalan Kota Baiman di cabang olahraga taekwondo.

Di usianya yang masih belia, yakni 12 tahun, gadis yang biasa disapa Raina ini telah meraih berbagai prestasi.

Di antaranya Atlet Putri Terbaik Kejurda Antasari Cup Regional Kalimantan Tahun 2020 dan medali emas Popda Kalsel 2021.

Raina sempat mendapat pengalaman kurang mengenakkan di awal-awal menekuni cabor taekwondo. Usianya yang masih sangat muda, dipandang sebelah mata.

"Dulu mengawali taekwondo saat masih kelas V Sekolah Dasar, sempat diremehkan karena masih pemula," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Minggu (15/8/2021).

Namun hal tersebut menjadi motivasi dirinya untuk terus berlatih. Selain itu, memiliki tekad baja untuk membanggakan orangtuanya melalui cabor taekwondo.

Melatih fisik beserta teknik serangan dan bertahan, menjadi menu latihan rutinnya. Teknik yang diandalkan saat bertanding adalah menyerang. Menurutnya, pertahanan yang terbaik adalah menyerang.

Penampilan dan prestasinya yang memukau di kategori kyorugi, membawa dirinya direkrut menjadi altet PPLPD Banjarmasin.

Kebanggaan tersendiri pun dirasakan oleh dirinya karena kerja kerasnya selama ini berbuah manis.

"Selalu kerja keras dan berdoa, semoga ke depannya dapat mewakili dan mengharumkan Kalsel di ajang nasional," tutup siswi SMPN 6 Banjarmasin tersebut.

Pencapaian Atlet Taekwondo PPLPD Kota Banjarmasin, Desak Made Raina Artanthi :

1. Juara I Kyorugi Under 40 Kilogram IA Open Tournament 2019

2. Juara I Kyorugi Under 41 Kilogram Kejurda Antasari Cup Reg Kalimantan 2020

3. Atlet Putri Terbaik Kejurda Antasari Cup Reg Kalimantan 2020

4. Juara I Kyorugi Under 40 Kilogram IA Festival Pemko Banjarmasin 2020

5. Juara I Kyorugi Under 44 Kilogram Popda Kalsel 2021

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)