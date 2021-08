Susunan Pemain & Link Streaming Tottenham vs Man City Liga Inggris Live SCTV Malam Ini, Kane Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Tottenham vs Man City di Liga Inggris, Minggu (15/8/2021) via Live Streaming Mola TV malam ini, Jack Grealish main, Harry Kane absen.

Dari sisi rekor head to head (H2H), The Citizens diprediksi menang dalam lanjutan jadwal Liga Inggris 2021/2022 pekan pertama mulai pukul 22.30 WIB.

Meski belum bisa menurunkan komposisi terbaiknya, Manchester City tetap diprediksi bakal mampu meraih hasil maksimal.

Pasalnya tim asuhan Pep Guardiola tersebut dinilai punya kedalaman skuad yang bagus, hingga tetap dapat memainkan skema yang diinginkan pelatih.

Akan tetapi terlepas dari hal itu, Man City juga punya kendala dari segi minimnya laga uji coba pramusim yang mereka lakoni.

Oleh karenanya proses adaptasi para penggawa baru seperti Jack Grealish, kemungkinan belum bisa berjalan mulus.

Meski demikian Guardiola tetap yakin anak asuhnya bisa meraih hasil terbaik di Tottenham.