Jadwal Liga Italia Pekan 1 Tak Live RCTI, Inter Milan vs Genoa, Sampdoria vs AC Milan, Juventus?

ilustrasi Liga Italia - Jadwal Liga Italia Pekan 1 via Live Streaming Bein Sports bukan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI, Juventus, AC Milan dan Inter Milan main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Serie A 2021/2022 lengkap dimulai Sabtu (21/8/2021) dengan Inter Milan vs Genoa jadi laga pembuka dan tayang via Live Streaming beIN Sports dan Live Streaming Vidio.com, belum ada konfirmasi akan tayang via Siaran Langsung RCTI seperti dulu atau tidak.

Sebanyak 10 laga akan digelar pada pekan perdana yang berlangsung pada 21-24 Agustus 2021 serta semuanya tayang via Live Streaming TV Online. Pekan 1 Serie A 2021/2022 bakal dibuka dengan duel Inter Milan vs Genoa dan ditutup dengan laga Sampdoria vs AC Milan. Cara Nonton Live Streaming Bein Sports ada di artikel ini, bukan Live Streaming RCTI.

Duel Inter Milan vs Genoa di Stadion Giuseppe Meazza pada Jadwal Liga Italia Sabtu (21/8/2021) bisa diakses via Live Streaming Bein Sports dan Live Streaming Vidio.com di artikel ini. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi akan tayang via Siaran Langsung RCTI seperti dulu atau tidak.

Di musim 2021/2022, La Beneamata tidak lagi dibesut oleh Antonio Conte yang membawa mereka juara Liga Italia musim lalu. Selain itu, Inter Milan juga kehilangan Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku yang musim lalu amat diandalkan. Cek cara nonton live streaming Serie A di sini, bukan via Live Streaming RCTI.

Nerazzurri yang kehilangan beberapa pemain andalannya karena krisis keuangan bakal tetap bekerja keras untuk menang.

Kendati begitu, pelatih baru Inter Milan, Simone Inzaghi, bakal bekerja keras untuk membuat timnya tetap di papan atas.

Dengan bursa transfer hingga akhir Agustus 2021, La Beneamata masih punya kesempatan untuk menambah pemain baru.

Sementara itu, Juventus yang musim lalu gagal mempertahankan dominasinya di bawah besutan Andrea Pirlo langsung membuat perubahan.

Massimiliano Allegri kembali ditunjuk sebagai pelatih.

Di pekan 1 Serie A 2021/2022, Juventus akan menghadapi Udinese di Stadion Friuli. La Vechia Signora diprediksi bakal memenangi laga tersebut meski di pramusim mendapat hasil yang kurang bagus.