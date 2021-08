Posisi Ria Ricis Dibawah Atta Halilintar, Intip Peraih Uang Terbanyak di Daftar Youtuber Indonesia

Kolase SURYA.co.id via Tribun-Timur.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lihat posisi Ria Ricis dan Atta Halilintar di Daftar YouTuber Indonesia terbaru Agustus 2021.

Ya, Daftar YouTuber Indonesia masih didominasi kalangan artis dan presenter.

Nah, pekan kedua Agustus 2021, Raffi Ahmad memang tercatat sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Selasa (10/8), Raffi Ahmad melalui Rans Entertainment menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 28.800 - US$ 461.500 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 417,60 juta hingga Rp 6,69 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Sejak awal Agustus, Raffi Ahmad menggeser dominasi Deddy Corbuzier sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi. Deddy Corbuzier sempat menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam beberapa bulan terakhir.

Kini Deddy Corbuzier menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 23.500 - US$ 375.300 setara Rp 340,75 juta - Rp 5,44 miliar.

Sementara Baim Wong menguntit di posisi ketiga sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi, yakni di rentang US$ 15.500 - US$ 248.300 setara Rp 224,75 juta - Rp 3,60 miliar.

Berikut ini Daftar YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

1) Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Rans Entertainment)