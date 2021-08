Prediksi Susunan Pemain Benfica vs PSV & Link Streaming Liga Champion via Live Score

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Benfica vs PSV via Live Score di laga lanjutan babak play-offs Liga Champions pada Kamis (19/8/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Benfica vs PSV via Live Score di laga lanjutan babak play-offs Liga Champions 2021/2022 pada Kamis (19/8/2021) di Stadion Da Luz, Portugal.

Jadwal Siaran Langsung laga lanjutan babak play-offs Liga Champion antara Benfica vs PSV Eindhoven tak via Live Streaming TV Online. Laga ini mulai pukul 02.00 WIB, cek skor via Live Score.

Link Live Streaming Benfica vs PSV bisa diakses bukan via Live Streaming tapi link Live Score. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini.

Duel Benfica vs PSV Eindhoven di laga Liga Champions tidak dapat diakses via Live Streaming TV Online. Tapi cek laga via Live Score.

Baca juga: Prediksi & Link Streaming Dortmund vs Munchen Piala Super Jerman Malam Ini, Haaland vs Lewandowski

Jika menilik rekor head to head, kedua kesebelasan bisa dinilai seimbang.

Dari 3 pertemuan terakhir, Benfica dan PSV sama-sama sanggup memegang 1 kemenangan, sementara 1 laga lainnya berakhir imbang.

Oleh karenanya, laga nanti diprediksi bakal berlangsung ketat.

Terlebih, secara komposisi pemain kedua kubu sama-sama punya pemain mumpuni dalam hal kemampuan maupun pengalaman.

Di kubu Benfica misalnya, terdapat 2 bek senior yang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya.

Mereka adalah Nicolas Otamendi dan Jan Vertonghen.