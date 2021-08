Tampang Rossa Nangkring di Gedung Ternama New York, Najwa Shihab dan Acha Septriasa Pun Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada HUT Kemerdekaan, penyanyi Rossa memberikan kebanggan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Wajah Rossa sampai nangkring di gedung ternama di New York, Amerika Serikat.

Ya, lewat akun media sosial miliknya, Rossa membagikan pencapaian terbarunya di industri musik.

Tampang Rossa kali ini berhasil menghiasi Time Square, New York!

Ia membagikan sebuah video dan beberapa potret iklan Billboard yang memajang wajahnya di Time Square.

Dalam video di Instagram, terlihat Rossa bersanding dengan sejumlah artis luar negeri, salah satunya yakni Billie Eilish.

Sebagai keterangan dari unggahan itu, Rossa mengumumkan bahwa ia masuk dalam jajaran Spotify Equal Artist.

Lalu dalam cuitannya, pelantun 'Tegar' ini mengatakan bahwa itu merupakan hadiah untuk HUT RI yang ke-76.

"Yes that's your girl on the giant billboard Time Square, New York !! (Ya, itu gadismu yang berada di billboard Time Square, New York yang besar.)"

"I'm your @Spotify Equal Artist of The Month. Suatu kebanggaan bisa memberikan hadiah untuk HUT RI yang ke-76," cuitnya dikutip Grid.ID, Rabu (18/8/2021).

