Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV & TV Online Mola TV, Arsenal vs Chelsea, Liverpool & MU

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal Liga Inggris pekan ini dimulai Sabtu (21/8/2021) hingga Senin (24/8/2021) dan tayang via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Liverpool vs Burnley, Arsenal vs Chelsea, Manchester City vs Norwich City dan Southampton vs Manchester United.

Pertandingan Liga Inggris 2021/2022 dapat disaksikan melalui live streaming tv online di www.mola.tv tak via Live Streaming SCTV. Partai bigmatch EPL (English Premier League) musim ini adalah Arsenal vs Chelsea. Daftar paket dan cara nonton live streaming mola tv ada di artikel ini.

Ada beberapa laga yang dihelat di hari pertama pada Jadwal Liga Inggris, Ada Liverpool vs Burnley, Manchester City vs Norwich City dan Southampton vs Manchester United. Sedangkan laga Arsenal vs Chelsea berlangsung sehari kemudian. Semuanya tayang via Live Streaming Mola TV, dua di antaranya tayang via Siaran Langsung SCTV.

Dalam jadwal Premier League pekan pertama via Live Streaming TV Online di www.mola.tv itu, ada big match Arsenal vs Chelsea, Minggu (22/8/2021). Laga tersebut kick-off mulai pukul 22.30 WIB. Cek cara nonton live streaming tv online mola tv tapi tak via Live Streaming SCTV. Dan daftar paket lengkapnya di artikel ini.

Selain Liverpool, ada beberapa laga menarik yang dipastikan akan menghiasi pekan kedua Liga Inggris musim ini.

Termasuk laga tak mudah yang akan dijalani Arsenal asuhan Mikel Arteta setelah menelan kekalahan memalukan Brentford pada pekan perdana.

Arsenal memiliki jadwal pekan neraka saat dihadapkan dengan lawan seperti Chelsea dan Manchester City pada dua laga berikutnya.

Laga melawan Chelsea akan menjadi ujian tersendiri bagi Arteta untuk bisa membawa timnya bangkit kembali setelah hasil mengecewakan pada pekan perdana.

Bukan perkara mudah bagi Arsenal untuk bisa melewati pekan neraka yang akan mereka hadapi selama dua minggu kedepan.

Performa ganas Chelsea semenjak dibesut Thomas Tuchel berpeluang membuat Arsenal merana kembali di laga kedua kali ini.