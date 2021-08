Prediksi & Live Streaming Arsenal vs Chelsea Derby London Liga Inggris, Lukaku Ingin Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV Tak Tentu Siaran Langsung SCTV

Striker Chelsea Romelu Lukaku mengaku semakin matang dan lengkap sebagai pemain sepak bola. Dia pun siap membawa Chelsea lebih berprestasi.

Romelu Lukaku didatangkan Chelsea dari Inter Milan pada awal musim ini.

Chelsea merekrut Lukaku dari Inter dengan biaya transfer mencapai 97,5 juta pounds (sekitar Rp 1,9 triliun), yang menjadi rekor transfer The Blues.

Ini akan menjadi "petualangan" atau kesempatan kedua bagi Lukaku membela Chelsea.

Striker timnas Belgia tersebut sempat membela Chelsea dari 2011 hingga 2014 sebelum bergabung dengan Everton, Manchester United, dan Inter Milan.

Karena "berkelana" dengan klub-klub lain itulah, Lukaku mengaku kian lengkap dan matang sebagai pemain.