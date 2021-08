Jadwal Liga Spanyol Mulai Malam Ini, Bilbao vs Barcelona & Levante vs Madrid Besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol 2021/2022 jornada kedua diselenggarakan mulai Sabtu dini hari (21/8/2021) hingga Selasa (23/8) dan tayang via Live Streaming Bein Sports. Ada Athletic Bilbao vs Barcelona dan Levante vs Real Madrid.

Sejumlah laga Liga Spanyol bisa ditonton melalui live streaming tv online beIN Sports. Termasuk duel Real Madrid dan Barcelona.

Dalam lanjutan Jadwal Liga Spanyol pekan ini, 2 tim raksasa Laliga masing-masing bakal melakoni duel tandang. Athletic Bilbao vs Barcelona dan Levante vs Real Madrid yang tayang via Live Streaming Bein Sports.

Sebelumnya, Barcelona dan Real Madrid sukses mengemas angka penuh pada jornada awal La Liga Spanyol musim 2021/2022.

Pada game week kedua mendatang, Barca dijadwalkan menantang Athletic Bilbao di Stadion San Mamés, pada Minggu, 22 Agustus 2021, pukul 03.00 dini hari.

Dalam laga perdananya di LaLiga pekan lalu, skuad asuhan Ronald Koeman itu berhasil menghajar Real Sociedad 4-2 di Stadion Camp Nou.

Skor laga itu menunjukkan sektor serang Blaugrana tidak tumpul meskipun sudah ditinggalkan sang mega bintang, Lionel Messi.

Duel di kandang Athletic pekan ini pun merupakan tantangan berikutnya bagi barisan penyerang Barca untuk kembali menunjukkan performa apik.

Sedangkan Real Madrid, pekan ini diagendakan bertamu ke markas Levante.

Pertandingan digelar pada Senin, 23 Agustus 2021, pukul 03.00 WIB, di Stadion Ciudad de Valencia.