Tale of The Tape Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas, Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini Tak Live TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal tinju dunia antara Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas yang akan digelar 21 Agustus 2021 waktu setempat atau Minggu WIB. Duel ini sebagai pengganti Errol Spence Jr yang mundur sebelum laga. Laga ini dijadwalkan tayang via Live Streaming Showtime, Live Streaming Fox Sports 1 dan Live Streaming Sky Sports.

Duel Manny Pacquiao vs Errol Spence ini sebenarnya akan jadi perhatian khalayak tinju dunia. Pasalnya petinju asal Filipina ini telah absen selama setahun lebih. Sampai saat ini belum ada konfirmasi akan tayang via Siaran Langsung TVOne ataupun Live Streaming TVOne.

Namun saat duel Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas, petinju dunia yang jadi rival Floyd Mayweather ini diprediksi unggul ketimbang lawannya. Prediksi dan Tale of The Tape kedua petinju ada di artikel ini. Laga ini kabarnya akan ditayangkan via Live Streaming Showtime, Live Streaming Fox Sports 1 dan Live Streaming Sky Sports.

Sementara itu, pertarungan tinju dunia antara Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr dipastikan batal. Sampai saat ini duel Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas belum ada konfirmasi akan tayang via Siaran Langsung TVOne ataupun Live Streaming TVOne.

Pacquiao pun direncanakan akan melawan Yordenis Ugas.

Mega duel antara Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KO) dan Errol Spence Jr (27-0, 21 KO) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Agustus 2021 resmi batal.

Dikutip BolaSport.com dari ESPN, Errol Spence Jr memutuskan mundur dari pertarungan setelah mengalami cedera di bagian mata kiri.

Spence tidak diizinkan untuk bertarung melawan Pacquiao demi menghindari dampak kerusakan signifikan.

Petinju Amerika Serikat (AS) berjuluk The Truth itu segera mengonfirmasi kabar mundur dari pertarungan melawan Pacquiao.

"Saya sangat kecewa karena saya tidak bisa melawan Manny Pacquiao pada 21 Agustus," ucap Spence.