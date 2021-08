Jadwal Liga Italia Live RCTI Malam Ini Ada Inter vs Genoa, Ini Lawan Juventus, AC Milan dll

TWITTER.COM/INTER_EN

Para pemain Inter Milan merayakan gol Danilo D'Ambrosio ke gawang Genoa dalam laga Liga Italia di Stadion Luigi Ferraris, Sabtu (24/10/2020). Sebanyak dua pertandingan Liga Italia Serie A 2021/2022 pekan pertama akan ditayangkan di RCTI mulai malam ini, yakni Inter Milan vs Genoa dan Udinese vs Juventus. Sementara Sampdoria vs AC Milan ditayangkan di TV Online Bein sports 2