LINK Nonton TV Online Liverpool vs Burnley Liga Inggris Malam Ini, Live Streaming Mola TV

Link Live Streaming Liverpool vs Burnley di Liga Inggris, Sabtu (21/8/2021)

The Reds diprediksi bakal kembali mendulang tiga poin di laga ini.

Motivasi para pemain The Reds sedang meninggi usai menang telak atas Norwich dengan skor 0-3.

Kunci kemenangan The Reds dalam laga itu adalah Mohamed Salah.

Pemain Timnas Mesir tersebut berkontribusi dalam seluruh gol yang tercipta.

Salah menorehkan 1 gol dan 2 assist.

Catatan itu membuat Salah menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Inggris yang mencetak gol dalam 5 pertandingan pembuka liga secara berturut-turut.