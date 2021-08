Prediksi & Link Streaming Man City vs Norwich di Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, de Bruyne Main

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Man City vs Norwich di Liga Inggris, Sabtu (21/8/2021) via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Norwich City di laga Liga Inggris, Sabtu (21/8/2021). Kevin de Bruyne dan Jack Grealish dimainkan Pep Guardiola.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Norwich City pukul 21.00 WIB.

Jack Grealish dan Kevin de Bruyne main.

Duel Manchester City vs Norwich City di Liga Inggris

Manchester City yang kalah 1-0 atas Tottenham di laga pembuka, jelas tidak ingin kehilangan poin lagi.

Menghadapi Norwich City di pekan ke-2 Liga Inggris, The Citizens diprediksi bakal tampil menyerang sejak awal laga.

Dari catatan Whoscored, Manchester City mampu mengkreasikan 18 peluang, tetapi hanya 4 yang sukses menemui sasaran saat menghadapi Tottenham.

Selain itu, garis pertahanan yang tinggi membuat pertahanan mereka jadi rentan.

Untungnya, gaya permainan Norwich City yang cenderung menyerang diprediksi bakal menguntungkan The Citizens.

Bahkan, saat menghadapi Liverpool di laga pembuka, The Canaries tetap tampil menyerang.