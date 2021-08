BERLANGSUNG Link TV Online Southampton vs Man United di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV

Sedang Berlangsung Live Streaming Southampton vs Man United Liga Inggris, Sabtu (21/8/2021) via Live Streaming Mola TV & Live Streaming TV Online

Duel Southampton vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Laga tandang Manchester United dalam jadwal pekan ke-2 Liga Inggris musim ini bisa menjadi peluang bagi Raphael Varane untuk melakoni debutnya.

Pasalnya dalam laga perdana pekan lalu mantan bek Real Madrid itu belum diberi kesempatan tampil oleh pelatih Ole Gunnar Solskjaer.

Jelang laga akhir pekan ini Solskjaer mengungkapkan jika Varane sudah memperlihatkan perkembangan yang bagus dalam sesi latihan.

Oleh karenanya tak tertutup kemungkian ia akan turut ambil bagian dalam partai away kali ini.

Di samping Varane, penggawa anyar Setan Merah lain, Jadon Sancho, juga punya asa untuk turun sebagai starter.

Mengingat pada pekan perdana lalu eks pemain Borussia Dortmund itu hanya tampil sebagai pengganti.