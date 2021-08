Sikap Ayu Ting Ting Buktikan Kekayaannya, Imbas Sentilan Irfan Hakim Soal Perhiasan Ayah Rozak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan Rizky Billa dan Lesti Kejora telah usai, namun Ayu Ting Ting yang saat itu menghadiri hingga kini masih jadi sorotan.

Pernyataan Ayu Ting Ting hingga kini masih saja viral. Saat hadir bersama Umi Kalsum dan Ayah Rozak.

Ya, sikap dan ucapan Ayu Ting Ting itu saat menjawab sentilan dari Irfan Hakim dan Indra Bekti.

Bahkan video potongan pernyataan Ayu Ting Ting ini masih beredar di media sosial.

Namun yang pasti, Ayu Ting Ting tetaplah sosok yang tegar.

Pada postingan terbarunya, Ayu Ting Ting menuliskan kalimat bijaksana di Instagram.

"Whatever happens i’ll just keep moving forward, and with Allah’s blessing nothin is impossible," tulis Ayu Ting Ting, Minggu (22/8/2021).

Ungkapan bijaksana Ayu Ting Ting (Instagram Ayu Ting Ting)

Nah, bicara soal bijaksana, rupanya ucapan Ayu Ting Ting yang jadi viral lagi itu terjadi saat hadiri pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Kala itu Ayu Ting Ting kembali terlihat mengompori sang ayah untuk pamer cincin ke kamera.

Akibatnya tingkah Ayah Rozak pamer perhiasan makin menjadi-jadi.

