Jelang Asesmen Nasional, Disdik Kapuas Gelar Try Out Berbasis Komputer

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Dr. H. Suwarno Muriyat dan jajaran saat meninjau pelaksanaan Try Out Asesmen Berbasis Komputer (TO ABK) di sejumlah SD dan SMP di Kecamatan Selat, Senin (23/8/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) menggandeng Edubrand Indonesia selama dua hari menggelar simulasi atau Try Out Asesmen Berbasis Komputer (TO ABK) Utama akhir pekan tadi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan jelang pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) Berbasis Komputer awal Oktober dan November mendatang.

Kadisdik H Suwarno Muriyat dan jajaran melihat secara langsung TO ABK ke sejumlah SD dan SMP dalam Kota Kualakapuas juga memantau secara virtual pelaksanaan di 17 Kecamatan se Kabupaten Kapuas.

"Hampir ribuan peserta didik terpilih kelas 5, 6, 7, 8 dan 9 dari 162 SD dan 78 SMP mengikuti TO ABK full daring (dari rumah) atau semi daring (terpusat di suatu tempat) namun tetap menerapkan prokes ketat akhir pekan tadi," katanya, Senin (23/8/2021).

Dilanjutkannya, TO ABK baru pertama kali dilaksanakan, sehingga seminggu sebelumnya telah dilakukan Webinar ANBK.

Berlanjut Bimtek Proktor/Teknisi, upload data siswa, sinkronisasi ujicoba, melakukan ujicoba maupun sinkronisasi simulasi.

Adapun kelanjutan dari TO ABK akan dilakukan webinar Pelatihan Penyusunan Soal AKM, Analisa Hasil dan Webinar Bedah Soal untuk Siswa jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

"Serta Rapat Koordinasi semua jenjang satuan pendidikan, sehingga disaat pelaksanaan AN nanti semua Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, Pendidik, Proktor dan Peserta Didik telah siap dan sukses mengikuti AN," jelas H. Suwarno Muriyat

Kadisdik Kapuas menambahkan jika AN bukan untuk menentukan kelulusan peserta didik tetapi bertujuan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah.

"Melalui literasi dan numerasi diharapkan akan mampu mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik serta memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama pendidikan," tegas Kadisdik

Sementara itu, sejumlah Kepala Sekolah yang dikunjungi Kadisdik menyatakan jika TO ABK sangat bermanfaat sebagai panduan disaat pelaksanaan AN nanti.

"Namun karena pemberlakuan PPKM Level 4 dalam wilayah Kabupaten Kapuas sehingga kami membatasi peserta try out. Melalui kegiatan ini anak didik kami lebih mengenal penggunaan teknologi informasi dan komputer, beradaptasi pengerjaan soal secara online dan pada saatnya nanti mereka dapat mengikuti AN dengan baik dan benar,” ucap Ratu MW, Kepala SDN 3 Selat Hilir

Hal senada diutarakan pula oleh sejumlah Proktor/Teknisi maupun Peserta try out tidak mengalami kendala karena sebelumnya telah dilakukan bimtek.

Adanya kendala teknis dan jaringan, setelah di konsultasikan kepada Edubrand selaku penyelenggara akhirnya dapat diatasi. (banjarmasinpost.co.id/fadly sr)