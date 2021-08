Jadwal Liga 1 2021 : Simak Draft Laga Pekan 1 di Sini, Polri Akan Evaluasi Tiga Pertandingan

BANJARMASINPOST.CO.ID- Hari ini Selasa (24/8) PT Liga Indonesia Baru (LIB) dijadwalkan akan merilis secara resmi jadwal Liga 1 2021.

Namun sejumlah draft bocoran jadwal Liga 1 2021 sudah banyak beredar yang akan dimulai Jumat (27/8/2021).

Draft tersebut menunjukkan pertandingan pada pekan perdana Liga 1 2021 saja. Dan tidak full dalam satu musim.

Draft merupakan rancangan yang belum bisa dipastikan dan berpotensi untuk mengalami perubahan jadwal.

Artinya, tanggal, jam kick off dan lawan klub masih berpotensi untuk berubah lagi.

Jika menilik pada draft bocoran tersebut, laga dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan Bali United vs Persik Kediri.

Kemudian dilanjutkan match kedua yang tersaji antara Persipura Jayapura menghadapi Persita Tangerang.

Kedua laga tersebut tersaji di hari yang sama, yakni Jumat (27/8/2021).

Pekan perdana hari kedua melangsungkan empat pertandingan Sabtu, (28/8/2021).

Keempat laga tersebut meliputi Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh, PSIS Semarang vs Persela Lamongan, PS Tira vs Madura United dan Persib Bandung vs Barito Putera.