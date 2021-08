SESAAT LAGI Live MNC TV & RCTI + Fenerbahce vs RANS Cilegon FC Ujicoba Jelang Liga 2

Sesaat Lagi Live Streaming Fenerbahce vs RANS Cilegon FC via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Fenerbahce vs RANS Cilegon FC yang bisa diakses via Live Streaming RCTI + serta taang via Siaran Langsung MNC TV, Selasa (24/8/2021) malam ini.

Klub Liga 2 2021 milik pesohor Raffi Ahmad, RANS Cilegon FC akan berujicoba melawan klub asal Turki Fenerbahce U-19 malam ini, Selasa (24/8/2021) dan sesaat lagi akan sedang berlangsung. Laga ini tayang via Siaran Langsung RCTI + tapi tak bisa via Live Streaming MNC TV.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming Fenerbahce vs RANS Cilegon FC adalah pada jam 21.00 WIB yang tayang via Siaran Langsung MNC TV & Live Streaming RCTI Plus.

Sang pemilik, Raffi Ahmad berbagi momen saat dirinya hendak berangkat ke Turki untuk menghadiri laga antara Fenerbahce vs RANS Cilegon FC. Laga ini tayang via Siaran Langsung RCTI + tapi tak bisa via Live Streaming MNC TV.

Tak sendirian, Raffi Ahmad membawa Nagita Slavina dan Rafathar Malik Ahmad terbang menggunakan pesawat Turkish Airnlines.

Tujuan utama Raffi Ahmad terbang ke Turki adalah untuk ikut menyaksikan laga RANS Cilegon FC.

RANS Cilegon FC memang dijadwalkan untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan Fenerbahce, sebuah klub sepak bola asal Turki.

Selaku bos RANS Cilegon FC, Raffi Ahmad ingin timnya memiliki banyak pengalaman untuk berlaga dengan klub lain.

Selain menambah pengalaman, Raffi Ahmad menilai bahwa laga persahabatan akan memberikan banyak pelajaran bagi timnya.

Untuk itu, Raffi Ahmad sendiri mengaku tidak mencari kemenangan atau kekalahan dalam laga dengan Fenerbahce ini.