Daftar Jenis Pria yang Ditakuti Nikita Mirzani Terkuak, Pengakuan Nyai Picu Reaksi Dokter Boyke

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dokter Boyke menuturkan bahwa organ terbesar rata-rata dimiliki pria asal Rusia dan Afrika.

Momen ini merupakan perbincangan saat artis Nikita Mirzani bersama Dokter Boyke, soal edukasi hubungan suami istri.

Seksolog Dokter Boyke Dian Nugraha bereaksi saat Nyai membeberkan jenis pria yang ditakutinya.

Ya, Nikita blak-blakan membeberkan jenis pria yang tak mau diajaknya ke ranjang.

Baca juga: Deretan Ulah Wendy Cagur Pada Ayu Ting Ting yang Berhasil Terekam, Teriak di Acara Andre Taulany

Baca juga: Kondisi Mata Ukkasya Yang Dipamerkan Zaskia Sungkar Pancing Reaksi Irwansyah, Disebut Bayi Bule

Bahkan ia menuturkan ketakutannya yang justru membuat sang dokter terbahak kencang.

Dilansir kanal YouTube Crazy Nikmir REAL, Selasa (24/8/2021), Nikita tengah membahas ukuran bagian intim pria.

Nikita langsung heboh menanggapi dan justru melarang.

"Waduh, Afrika jangan pernah you try, i never try, because if you try once, you never go back (jangan pernah kamu coba, aku tidak pernah coba, karena jika kamu coba sekali, kamu tidak bisa kembali-red)," ujar Nikita.

Dokter Boyker tertawa dan memberitahu panjang rata-rata organ intim pria-pria tersebut.

"Anaconda tuh baru itu," kekeh dokter Boyke.

Baca juga: Sentuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo Kini Disebut Fans Ikatan Cinta Kaku, Ini Bukti Fotonya