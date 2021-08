Hasil Liga Champion Tadi Malam : Benfica, Malmo & Young Boys Lolos ke Penyisihan Grup UCL

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tiga klub memastikan diri lolos ke babak penyisihan grup Liga Champions, yakni Benfica, Young Boys dan Malmo.

Hal ini setelah ketiga tim tersebut mampu mengalahkan lawan-lawannya di babak terakhir Kualifikasi Liga Champions Rabu (25/8/2021) dini hari WIB.

Masih ada slot untuk 3 tim yang akan menggenapkan 32 peserta fase grup Liga Champions 2021-2022.

Tiga tim ini akan didapatkan dari hari kedua leg 2 babak play-off pada Rabu (25/8/2021) atau Kamis dini hari WIB.

Tiga posisi itu diperebutkan dalam laga Brondby vs Red Bull Salzburg (agregat 1-2 dari leg 1), Dinamo Zagreb vs Sheriff Tiraspol (0-3), dan Shakhtar Donetsk vs AS Monaco (1-0).

Setelah babak play-off kelar digelar, drawing Liga Champions 2021-2022 untuk pembagian grup akan dilakukan pada Kamis (26/8/2021).

* Hasil Pertandingan

Benfica lolos ke fase grup Liga Champions 2021-2022 setelah menahan PSV Eindhoven 0-0 pada leg kedua babak play-off, Selasa (24/8/2021) atau Rabu dini hari WIB di Stadion Philips, Eindhoven.

Hasil itu membuat Benfica menang agregat setelah mengalahkan PSV Eindhoven 2-1 pada leg pertama pekan lalu.

Laga PSV Eindhoven vs Benfica tadinya berlangsung cukup seimbang.