Narkoba Kalsel : Duet Jualan Sabu di Banjarbaru, Pasutri Banjarmasin Ini Diringkus di Kamar Kos

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU-Pasangan suami istri (Pasutri) Banjarmasin, Jumiati alias Ijum (43) dan Martin (42) kompak berduet jualan narkotika jenis sabu di Banjarbaru.

Namun kekompakan yang di jalan yang salah ini berakibat pasutri ini harus mendekam di jeruji besi setelah ditangkap Satresnarkoba Polres Banjarbaru, Rabu (25/8/2021) pukul 17.00 WITA.

Ditangan pasangan penjual sabu ini ditemukan barang bukti 7 lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,46 gram dan berat bersih 1,27 gram di Kost Ardian Kamar Kost No.03 Rt.011 Rw.002 Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan ulin Kota.Banjarbaru.

Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Khamid melalui Kasi Humas AKP Tajudin Noor mengatakan keduanya akan dikenakan Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tajudin menerangkan Sebelumnya Satresnarkoba Polres Banjarbaru sudah menangkap Rendi Chandra. Kemudian petugas Kepolisian dari satresnarkoba Polres banjarbaru melakukan pengembangan di rumah pasangan suami istri ini.

"Saat digeledah di tempat tinggalnya di kost itu ditemukan lah barang bukti," kata Tajudin didampingi Kasat Narkoba Iptu Agus Hariyadi Kamis siang. (banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)