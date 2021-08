Nasib Sensen Seusai Aksi Sindir Raffi Ahmad Viral di Medsos, Akun Instagramnya Tiba-tiba Menghilang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi asisten Raffi Ahmad yakni Sensen sempat membuat heboh media sosial. Betapa tidak, dia seolah menyindir suami Nagita Slavina itu.

Curhatannya di akun instagramnya seakan tampak bersitegang dengan ayah Rafathar membuatnya Viral di Media Sosial.

Namun kini, akun instagram Sensen yakni @sensen_new itu malah menghilang.

Padahal, curhatan Sensen yang viral itu berasal dari Instagram storiesnya @sesen_new.

Ketika dibuka di PC hanya ada tulisan "Sorry, this page isn't available.The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram."

Akun IG Sensen menghilang (Instagram @sesen_new)

Sampai sejauh ini, belum ada penjelasan mengapa akun instagram itu menghilang.

Sebelumnya, curhatan Sensen viral. Sensen mengaku capek dan merasa banyak tekanan.

"Gue tuh udah berusaha se-profesional mungkin," kata Sensen, dikutip Tribunsolo.com dari Instagramnya, Selasa (24/8/2021).

Lebih lanjut, ia merasa jika orang yang dimaksud tidak memikirkan kondisinya.

"Tapi kok kayanya malah dibikin ribet mulu bisanya nge-push doang nggak mikir kondisi yang lagi kaya gini," imbuhnya.

