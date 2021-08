Potret Terbaru Haico VDV dan Rangga Azof Tuai Komentar, Bubah Alfian: Aku Pingsan Ya Allah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Haico VDV dan aktor Rangga Azof kembali dipertemukan dalam acara HUT SCTV 2021 beberapa hari yang lalu.

Penampilan dua pemain Sinetron Samudra Cinta yang telah tamat itu lagi-lagi jadi sorotan warganet, khususnya makeup artist Bubah Alfian yang ikut terpesona.

Bubah Alfian sampai menyebut nama Allah SWT lantaran tidak tahan dengan penampilan Haico Van der Veken dan Rangga Azof di foto terbaru mereka.

Memang, pasangan Bucin Kusut dalam Sinetron Samudra Cinta tersebut masih eksis walaupun sinetron yang membesarkan nama 2 selebritis itu sudah tamat.

Komunikasi mereka tampak terus terjalin kendati sudah tak berakting dalam sinetron yang sama lagi.

Justru, kini kedekatan mereka di luar sinetron jadi semakin terlihat jelas bikin fans fanatiknya tambah senang.

Nah, tampil berkharisma dalam pemotretan terbaru yang diunggah pada Kamis (26/8/2021) melalui instagramnya @haico.vdv, Haico VDV dan Rangga Azof banjir pujian.

Apalagi pose yang dimainkan oleh mereka kali ini sangat berbeda dari pose-pose sebelumnya.



"(Emoji tutup mulut)

@haico.vdv in @ernestoabram custom made sequins suit

@azofrangga in @brutusrumahmode custom made suit

styled by @revashion

captured by @wongsim

makeup by @bubahalfian

hairstyling @opick_hairstylist

fashion team @fahadscale

nails @haico.vdv by @linneabeautybar_id

Cc @bentukmanagement @agungsaputrabm @ririaprianti_, " tulis Haico VDV dalam caption.

Haico VDV menutup bibir Rangga Azof yang menatapnya. Pose ini bikin netizen terbakar api cemburu melihat pria idolanya romantis dengan Haico VDV.

Memang, Haico dan Azof sering terlibat pekerjaan yang sama. Terbaru, ketika Rangga Azof didapuk menjadi model video klip lagu baru Haico VDV yang berjudul Bahagia Bersamamu.