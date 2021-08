Prediksi Verona vs Inter Milan di Liga Italia Live RCTI & Bein Sports 2, Calhanoglu Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Verona vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Sabtu (28/8/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Hakan Calhanoglu main.

Internazionale memulai kampanye mereka sebagai juara bertahan Serie A dengan kemenangan 4-0 atas Genoa di laga pembuka.

Dengan hasil itu, Nerazzurri memimpin klasemen Liga Italia giornata pertama, unggul selisih gol dari Lazio, Roma, Napoli, hingga Milan.

Meski telah kehilangan beberapa pemain andalan dan pelatih yang membawa mereka mendapatkan scudetto musim lalu, Nerazzurri tampil apik lawan Genoa.

Dalam laga yang digelar di Giuseppe Meazza tersebut, pasukan Simone Inzaghi tampil menawan: memegang 60 persen penguasaan bola dan melakukan 16 tembakan.

Dua pemain baru Inter yakni Hakan Calhanoglu dan Edin Dzeko langsung membuktikan kualitasnya di laga tersebut.

Keduanya berhasil menyarangkan masing-masing 1 gol dan 1 assist.