UIN Antasari Banjarmasin Ikuti Dialog Serumpun Indonesia, Malaysia dan Thailand

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin berkerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Princess of Naradhiwas University (PNU) Thailand, menggelar dialog.

Dialog serumpun tersebut bertema 'Isu-isu Riset dan Kajian Islam Terkini di Indonesia, Malaysia dan Thailand'.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring, melalui aplikasi Zoom Meeting. Rabu (25/8/2021) siang.

Dialog serumpun itu menghadirkan Prof Dr H Mujiburrahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof Madya Dr Salasiah Hanin Hamjah dari UKM dan Asst Prof dr Preecha Salaemae dari PNU, sebagai pembicara.

Acara dipandu meriah oleh Dr Muhammad Iqbal, M Si yang merupakan dosen UIN Antasari Banjarmasin.

Event yang digelar itu membincangkan isu-isu riset dan pola keberagamaan penganut Islam di Asia Tenggara terutama di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Tangkap layar zoom meeting Dialog Serumpun Indonesia, Malaysia dan Thailand. (UIN Antasari)

Terdaftar ada 214 peserta yang mengikuti acara hingga usai. Mereka terdiri dari kalangan akademisi, dosen, peneliti, guru, dan masyarakat umum.

Prof Dr H Mujiburrahman, MA menyampaikan materinya berjudul 'Islam dalam Kajian Akademik di Indonesia', Prof Madya Dr Salasiah Hanin Hamjah membincangkan 'Peneraju Kluster Warisan dan Masyarakat Madani' dan Asst Prof dr Preecha Salaemae mengulas 'Pengurusan Sistem Pendidikan Pengajian Tinggi di Thailand dalam Membangun modal Insan'.

Dialog serumpun itu lebih meriah dengan diskusi atau sesi tanya jawab, antara narasumber dan peserta.

Pada pembukaan acara, Dr H Hamdan, M Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin sekaligus merupakan ketua Steering Committee, mengucapkan terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia dalam mendukung kegiatan ini.

"Materi-materi yang dipaparkan dalam dialog ini sangat urgen untuk ditelaah lebih lanjut melalui riset atau penelitian, karena pola keberagamaan penganut Islam di Asia Tenggara sangat berbeda dengan penganut Islam di kawasan Timur Tengah dan Asia selatan, katanya. Kamis (26/8/2021).

Selain itu, keberadaan tokoh-tokoh Islam di Asia Tenggara seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Indonesia, Dato’ Ustaz Fadzil Noor dan Tuan Guru H Abdul Hadi Awang dari Malaysia, dan Syekh Ahmad dan Muhammad Syaid dari Thailand, serta masih banyak lagi tokoh ulama lainnya yang memberikan pengaruh besar di masanya, hingga saat ini tentu sangat menarik untuk diadakan pengkajian.

Hamdan menjelaskan juga bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan pembuka atau pengantar untuk event yang lebih besar, yaitu The 3rd International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia (ICDIS) yang akan dilaksanakan pada 7 sampai 8 Oktober 2021.

"Semoga kegiatan forum ilmiah dan kajian Islam yang digagas oleh tiga universitas dari tiga negara serumpun ini, bisa tetap berlangsung di masa yang akan datang dengan lebih baik," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)