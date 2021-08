Foto Terbaru Haico VDV Disorot Bubah Alfian, Rangga Azof Tak Mau Kalah Bereaksi Balas Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama aktris Haico VDV dan aktor Rangga Azof semakin tenar setelah sukses membintangi sinetron Samudra Cinta SCTV.

Kendati serial drama tersebut sudah tamat namun sosok pasangan Bucin Kusut itu masih populer.

Nama Haico Van der Veken dan Rangga Azof melambung tinggi dalam dunia entertainment sehingga mempunyai banyak penggemar dari berbagai jenis lapisan masyarakat.

Tamatnya Samudra Cinta tak menyurutkan nama mereka sebab Haico dan Azof masih suka wara-wiri dalam satu pekerjaan yang sama.

Kedekatan mereka jadi buah bibir bahkan dikabarkan mengalami cinta lokasi selama membintangi sinetron Samudra Cinta dulu.

Kabar itu diperkuat dengan tepergoknya Haico VDV dan Rangga Azof liburan bareng di Bali seusai sinetron tersebut berakhir.

Belakangan, Haico VDV dan Rangga Azof kembali jadi sorotan setelah melakukan photoshoot bareng. Pose mereka yang mesra dan menantang bikin netizen gempar.

Jumat (27/8/2021) Haico VDV mengunggah lagi beberapa fotonya dan Rangga Azof yang belum terpublikasikan.

Haico VDC dan Rangga Azof berpose. Foto kedua diposting di akun instagram Haico VDC. (instagram @haico.vdv)

