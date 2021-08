Harga Emas Hari Ini 27 Agustus 2021 Naik Tipis, Ledakan di Kabul Turut Memengaruhi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Naik dan masih berfluktuasi. Beginilah harga emas hari ini pada perdagangan Jumat (27/8/2021).

Pasar masih menjadi lebih hati-hati akibat adanya berita ledakan di Kabul, Afghanistan, Kamis (26/8/2021).

Sementara ini pada pukul 07.15 WIB, harga emas untuk pengiriman Desember 2021 di Commodity Exchange ada di US$ 1.795,70 per ons troi, naik 0,03% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 1.795,20 per ons troi.

Fluktuasi harga emas terjadi lantaran investor masih menanti petunjuk The Fed dalam simposium Jackson Hole yang digelar mulai Kamis (26/8) waktu setempat.

Baca juga: Hati-hati, 172 Pinjol Ilegal Ditutup Satgas Waspada Investasi pada Juli 2021, Ini Daftarnya

Baca juga: Dibanderol US$46.841, Harga Bitcoin Sore Hari Ini Masih Terdampak Aksi Ambil Untung

Dilansir kontan.co.id, Pidato Gubernur The Fed Jerome Powell akan dipantau untuk mencari sinyal baru tentang kapan dan bagaimana rencana pengurangan stimulus bank sentral AS.

Sementara rebound ekonomi dan kenaikan inflasi menambah alasan bagi The Fed untuk memulai normalisasi kebijakan.

Logam kemungkinan akan tetap terikat di kisaran selama 24 jam ke depan ata lebih, sampai pasar mendengar pernyataan dari Gubernur The Fed Jerome Powell," kata Fawad Rasaqzada, analis ThinkMarkets seperti dikutip Bloombeger.

Ilustrasi emas batangan - Harga emas terkoreksi, karena kekhawatiran kesepakatan stimulus AS. (REUTERS/Toru Hanai/File Photo)

"Apa yang terjadi setelahnya akan tergantung pada arah dolar AS dan imbal hasil obligasi. Jika Powell tampak dovish maka emas seharusnya bisa naik lebih jauh dalam waktu dekat," katanya.

Harga emas Antam kembali mengalami penurunan pada Kamis (26/8/2021).

Penurunan harga emas Antam sebesar Rp 8.000 per gram dari sehari sebelumnya, Rabu (25/8/2021) di harga Rp 950.000 per gram.