Jadwal Liga 1 2021 Mulai Malam Ini Live Indosiar, Bali United vs Persik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga 1 2021 yang sudah resmi dirilis PT Liga Indonesia Baru (LIB). Dibuka Bali United vs Persik Kediri, Persipura Jayapura vs Persita dan Bhayangkara FC vs Persiraja dan tayang via Siaran Langsung Indosiar.

Ada sejumlah perubahan jadwal Liga 1 2021. Yang paling mencolok adalah hanya tiga pertandingan yang akan digelar minggu ini, belum ada Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Jadwal Liga 1 2021 akan dimulai pada, Jumat (27/8/2021) yang akan tayang via Siaran Langsung Indosiar sebagai official broadcaster. Ada Bali United vs Persik Kediri, Persipura Jayapura vs Persita dan Bhayangkara FC vs Persiraja.

Pada jadwal yang diliris sebelumnya, PT LIB berencana mempertemukan Persija Jakarta melawan PSS Sleman di partai pembuka.

Baca juga: AC Milan Masuk Grup Neraka Bareng Liverpool di Hasil Drawing Liga Champions, Ada Juventus vs Chelsea

Baca juga: Prediksi Bali United vs Persik Laga Perdana Liga 1 Live Indosiar, Dual 2 Jawara

Namun, rencana tersebut mengalami perubahan setelah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk venue pertandingan.

Direktur operasional PT LIB, Sudjarno menjelaskan, untuk tahap awal ini pihaknya hanya akan merilis tiga pertandingan awal.

Untuk pertandingan pembuka pada 27 Agustus 2021, akan dilangsungkan laga Bali United menghadapi Persik Kediri.

Kick-off dijadwalkan pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta

Pemain Persela Lamongan Melvyn Lorenzen mencetak gol penalti saat melawan Persik Kediri di Piala Menpora 2021 Rabu (7/4/2021) (Instagram Persela Lamongan)

Kedua klub tersebut dipilih karena faktor tim pemenang kompetisi pada musim 2019.

“Pertimbangan laga tersebut karena Bali United berstatuskan sebagai jawara pada kompetisi musim 2019 lalu, sedangkan Persik berstatuskan tim promosi yang menyandang gelar juara pada Liga 2 pada musim yang sama,” terang Sudjarno, Selasa (24/8/2021).