Jadwal Liga Italia Malam Ini Live RCTI & Bein Sports 2, Hellas Verona vs Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal Liga Italia Serie A pekan 2 yang berlangsung mulai Jumat (27/8/2021) yang tayang via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming RCTI + & Live Streaming Bein Sports 2. Ada Hellas Verona vs Inter Milan, Juventus vs Empoli dan AC Milan vs Cagliari.

Sebanyak dua sampai tiga pertandingan Liga Italia pekan pertama akan ditayangkan di RCTI. Namun belum ada konfirmasi laga mana yang akan tayang nantinya.

Pekan kedua ini akan dibuka dengan laga antara Udinese melawan dengan tim promosi, Venezia. Belum ada konfirmasi laga mana yang akan tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI +, apakah Verona vs Inter Milan, Juventus vs Empoli atau AC Milan vs Cagliari.

Selain itu ada Inter Milan yang akan bertandang ke markas Hellas Verona.

Lalu, Juventus akan menjamu Empoli di laga kandang perdana mereka musim ini.

Sedangkan AC Milan, akan menjamu Cagliari.

Pekan kedua Liga Italia akan dibuka dengan Udinese yang akan menjamu Venezia.

Udinese yang di luar dugaan menahan imbang Juventus di pekan perdana, tentu mendapatkan momentum bagus jelang laga kedua mereka di Liga Italia.

Setelahnya, ada Hellas Verona yang akan menjamu pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan, Inter Milan.

Membuka Liga dengan hasil luar biasa dengan menang dari Genoa dengan skor telak, Inter Milan tentu tidak ingin kehilangan momentum.