Jadwal Siaran Liga Inggris Live SCTV Pekan Ini ada Liverpool vs Chelsea, Man City vs Arsenal di Mola

Oli SCARFF / POOL / AFP

Gelandang Liverpool Inggris Curtis Jones (tengah) mengalahkan tantangan dari gelandang Maroko Chelsea Hakim Ziyech (kiri) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Liverpool dan Chelsea di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 4 Maret 2021. Jadwal siaran langsung TV SCTV tayangan Liga Inggris Minggu ini akan menyajikan pertandingan Liverpool vs Chelsea & Wolves vs Man United. Sementara big match City vs Arsenal tayang di Mola TV