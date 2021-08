Prediksi Liverpool vs Chelsea Big Match Liga Inggris Live SCTV & Mola TV, Lukaku dan Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Liverpool vs Chelsea Liga Inggris, Sabtu (28/8/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Chelsea di laga Liga Inggris, Sabtu (28/8/2021). Romelu Lukaku dan Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Chelsea via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via SCTV pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Mo Salah dan Romelu Lukaku main.

Duel Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via SCTV.

The Reds diprediksi unggul jika mengacu skor head to head (H2H).

Liverpool dan Chelsea mengawai EPL 2021/2022 dengan gemilang. Keduanya selalu memetik kemenangan dalam 2 pekan awal kompetisi.

Tak hanya itu, baik The Reds maupun The Blues sama-sama menorehkan clean sheet pada tiap akhir laga.

Liverpool melibas Norwich City dan Burnley dengan skor 0-3 dan 2-0. Sedangkan Chelsea menang atas Crystal Palace dan Arsenal, juga lewat skor 3-0 dan 0-2.

Mengacu statistik Whoscored, Liverpool rata-rata menorehkan 9 shot on goal dari 23 percobaan tembakan yang mereka lakukan pada tiap laga.

Meski terhitung hanya mengonversi 10 persen peluang, tapi Mohamed Salah dan kolega berhasil melesakkan 5 gol dari 2 laga.