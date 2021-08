Prediksi & Susunan Pemain Man City vs Arsenal di Liga Inggris Live MolaTV, Grealish & Odegaard Main

Jack Grealish - Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Man City vs Arsenal Liga Inggris, Sabtu (28/8/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Arsenal di laga Liga Inggris, Sabtu (28/8/2021) via Live Streaming Mola TV dan via tak Siaran Langsung SCTV. Jack Grealish dan Martin Odegaard main.

Manchester City yang menang 5-0 dari Norwich City di pekan ke-2 Liga Inggris, saat ini berada di peringkat 9 klasemen sementara EPL dengan 3 poin.

The Citizens berpeluang melanjutkan kebangkitan mereka saat menghadapi Arsenal yang duduk di posisi 19.

Dari catatan statistik Whoscored, Manchester City membuat rerata 14 upaya mencetak gol di setiap pertandingan, dan 4 di antaranya berhasil menemui sasaran.

Sisi sayap jadi kekuatan utama The Citizens dengan 43% serangan dimulai dari sisi kiri dan 33% dari area kanan.

Sementara itu, dalam hal bertahan Manchester City tidak terlalu bagus, karena rata-rata membuat 6 clearence di setiap laga, berbanding 6 dari pemain Arsenal.

Namun, minimnya jumlah clearence yang dilakukan pemain The Citizens tidak terlepas dari gaya permainan mereka.