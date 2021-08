Tersedia 100 Vial Vaksin Moderna di HST, Untuk Sasaran 1.459 Nakes

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Pemberian vaksin baru moderna, mulai dilaksakanan Dinkes Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Namun, persediaaannya sangat terbatas saat ini yaitu 100 vial. Plt Kabid Pengendalian Penyakit Menular (P2M) Hendra menyebutkan, dari jumlah tersebut yang terpakai untuk memvaksin tenaga kesehatan (nakes) baru 44 vial dengan sisa 56 vial.

Sedangkan untuk jumlah sasaran Nakes yang diberikan vaksin tersebut totalnya 1.459 orang. Adapun nakes yang sudah divaksin moderna 612 orang.

Vaksin moderna diberikan pemerintah pusat khsusus untuk tenaga Kesehatan, muai dokter perawat, bidan dan tenaga Kesehatan lainnya. Satu vial bisa digunakan untuk 14 sampai 15 orang.

Sekda HST HM Yani, dikonfirmasi banjarmasinpostco.id terkait kekurangan vaksin moderna untuk memenuhi kebutuhan di HST menyatakan kemungkinan dikirim Kembali pada minggu pertama September mendatang.

Mengenai jumlah nakes terpapar covid secara akumuatif, dan nakes yag meninggal dunia akibat covid-19 Kabid Pelayanan Kesehatan Husnawati yang dihubungi via telepon genggam maupun via whas up tak dijawab. (banjarmasinpost.co.id/hanani)