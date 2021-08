Disdik Kapuas Minta Kepala Sekolah Persiapkan Matang Sarana Prasarana Asesmen Nasional

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Kapuas, H Suwarno Muriyat meminta para kepala sekolah dan madrasah mulai mempersiapkan sarana prasarana untuk Asesmen Nasional (AN).

"Pelaksanaannya mulai sekitar pertengahan September mendatang, maka itu saya harapkan agar seluruh Kepala Sekolah dan Madrasah sejak saat ini telah mempersiapkan secara matang semua, terutama sarana dan prasarana," kata H Suwarno, Sabtu (28/8/2021).

Dilanjutkannya, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah digital (jaringan internet dan komputer) menindaklanjuti hasil Try Out Asesmen Berbasis Komputer (TO ABK) yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu.

"Lalu agar menunjuk dan mengikutsertakan proktor atau teknisi dan calon pengawas dalam bimbingan teknis," ujarnya.

Selain itu, Kadisdik Kapuas yang membuka dan memberi materi dalam Rapat koordinasi (Rakor) secara virtual, meminta untuk memantapkan persiapan AN mengajak peserta senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

"Kepala Sekolah/Madrasah juga adalah Ketua Mabigus Pramuka sekaligus menjadi Duta Perubahan Perilaku Covid-19 dengan memberi contoh daalam penerapan 5M sebagai adaptasi kebiasaan baru (AKB)," pesannya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan SMP Disdik Kapuas, Agustin dalam rakor yang dilaksanakan belum lama tadi menguraikan terkait kepesertaan, pelaksanaan dan penyiapan teknis, pengolahan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi serta prosedur penanganan masalah, tindak lanjut, sanksi serta alternatif penanganan kendala dalam pelaksanaan AN nanti.

"Perkiraan pelaksanaan AN untuk SMK, MAK, Paket C sederajat akan dilaksanakan 20 – 23 September, SMA dan MA 27 – 30 September, SMP, MTs dan Paket B pada tanggal 4 – 7 Oktober sedangkan SD, MI dan Paket A tanggal 8 – 11 November 2021 nanti," bebernya.

Kemudian, Kabid Pembinaan SD Disdik Kapuas, Franz Yulian menambahkan ruang lingkup peserta ANBK pada Satuan Pendidikan terdiri Kepala satuan pendidikan, seluruh pendidik, peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan.

"Peserta didik mengikuti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, sedangkan seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar," tambah Franz. (Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)