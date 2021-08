Ini Potret Liburan Via Vallen dan Chevra Papinka di Bali, Pose di Pantai Jadi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah sekian lama sendiri, akhirnya Via Vallen menemukan tambatan hati, kini bersama Chevra Papinka.

Hari-hari penyanyi dangdut Via Vallen kini sudah berbeda lantaran telah diisi oleh Chevra.

Sang vokalis bank Papinka resmi jadi kekasih pedangdut asal Sidoarjo tersebut, kabar itu heboh sejak Juni 2021 lalu.

Kehebohan itu berawal dari foto berpegangan tangan dengan vokalis bernama asli Chevra Yolandi di akun instagramnya.

Praktis, postingan Via Vallen memunculkan dugaan sang pedangdut go public soal asmaranya.

Sejak saat itu, Via Vallen sudah tak lagi sembunyi-sembunyi soal kisah asmaranya.

Via Vallen dan Chevra Papinka sering tepergok liburan bareng.

Dilansir oleh Banjarmasinpost.co.id, terbaru mereka lagi menghabiskan waktu di Pulau Bali. Foto kecenya berpose di pantai dibagikan di Instagram @viavallen, Sabtu (28/8/2021).

"Sky above, sand below, beside you Peace within #viavallen, " tulis Via Vallen dalam caption.

Chevra pun menanggapi unggahan Instagram sang kekasih dengan cara memberikan emoji cinta.

