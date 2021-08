Postingan Lord Adi Soal Nadya dan Jesslyn Tuai Reaksi, Juara MasterChef Indonesia 8 Siap Ditentukan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah tersingkirnya Lord Adi, ajang MasterChef Indonesia Season 8 segera memasuki babak Grand Final pada Sabtu, 28 Agustus 2021.

Kini, ajang yang mendapuk Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta sebagai juri ini akan menghadirkan Nadya dan Jesselyn yang memperebutkan trofi juara.

Lantas bagaimana tindakan Lord Adi jelang Grand Final MasterChef Indonesia 8 ini?

Rupanya, Adi MasterChef memberikan tindakan untuk Nadya dan Jesslyn menjelang final ajang memasak itu.

Lewat akun instagramnya, baru-baru ini, @adi.mci8, Adi MasterChef memberikan dukungan pada Nadya dan Jesslyn.

Dia memposting video preview Grandfinal MasterChef Indonesia Season 8 yang menghadirkan Sandiaga Uno sebagai bintang tamunya.

Dia memberikan dukungan untuk Nadya MasterChef dan Jesslyn MasterChef.

"Do the best girl cant wait to see the epic battle," tulisnya.

Postingan ini ramai komentar netizen termasuk Nadya.

Nadya melalui akun @nadya.mci8 memberikan komentar berupa emoji hati.

