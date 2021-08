Seusai Wajah Rossa dan Raisa, Giliran Marshel dan Babe Cabita Terpampang di Times Square New York

Tangkap layar billboard Time Square New York yang menampilkan Babe Cabiita dan Marshel Widianto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sepertinya wajah artis Indonesia kian akrab dengan gedung Times Square New York. Setelah Raisa dan Rossa, kini giliran tampang Marshel Widianto dan Babe Cabita yang nangkring di sana.

Kemunculan wajah Marshel Widianto dan Babe Cabita terpampang di Times Square New York pun menjadi Viral di Media Sosial.

Diketahui, Marshel Widianto dan Babe Cabita saat itu sedang membintangi produk perawatan wajah MS Glow For Men.

Kedua komedian ini didapuk Juragan 99, Gilang Widya Pramana dari MS Glow untuk menjadi bintang iklannya.

Video iklan Babe Cabita dan Marshel Widianto di Times Square New York ini pun juga diunggah oleh Marshel dalam laman Instagram pribadi miliknya.

Komika asal Tanjung Priok, Marshel ini seakan menjawab keraguan warganet soal dirinya yang besar dari keluarga tak mampu dan tudingan negatif terhadap dirinya. Ia membagikan beberapa cuplikan video saat mulai berkarir di panggung standup comedi.

"From free york to New York! Sahabatkuuhh. Jujur perasaan gue saat ini seperti pengin naik gunung sampai ke puncak tertinggi terus teriaaak!'Terima kasih!'," tulis Marshel Widianto di Instagram, Sabtu (28/8/2021).

Atas pencapaiannya itu, Marshel merasa bersyukur berangkat dari keluarga yang kurang mampu namun ia bisa membuktikan jika dirinya dapat merubah kehidupannya.

"Biar semua orang bisa dengar kalau gue sangat bersyukur dan biar semua orang bisa tahu kalau anak Priuk tidak selamanya tengelam dengan masa lalunya," imbuhnya.

Unggahannya itu pun telah dibanjiri sebanyak seribu lebih komentar di dalamnya dengan ucapan selamat dari rekan artis dan penggemarnya.