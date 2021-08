Jauh Dari Verrell Bramasta, Natasha Wilona Justru Kedapatan Dirayu Oleh Emeraldy Rafael

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belakangan dikabarkan kembali dekat dengan Verrell Bramasta, artis cantik Natasha Wilona justru terlihat mendapat rayuan dari Emeraldy Rafael.

Sudah berpisah dan mengakhiri hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun, Verrell Bramasta dan Natasha Wilona rupanya masih menjaga dengan baik hubungan yang terjalin di antara keduanya.

Meski tak lagi berstatus sebagai pasangan kekasih, keduanya beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama hingga disinyalir akan berencana untuk balikan dalam waktu dekat.

Tidak hanya dengan Verrell, Wilona juga sempat kedapatan menghabiskan waktu bersama Venna Melinda yang dulu begitu dekat dengan dirinya.

Namun di tengah hubungan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona yang mulai membaik, kini muncul sosok Emeraldy Rafael yang kerap kali mengunggah momen kedekatannya dengan wanita berusia 22 tahun itu.

Seperti yang dilansir melalui video tik tok yang diunggahnya pada Senin (30/8/2021) dalam video tersebut Emeraldy Rafael terlihat dengan berani merayu Natasha Wilona yang saat itu sedang jauh dari Verrell Bramasta.

"Tin, aku mau tanya dong kamu jago main voli ya?" tanya Emeraldy Rafael.

"Kenapa emang? enggak, aku gak bisa olahraga apapun," jawab Wilo.

Verrell Bramasta dan mantan kekasih, Natasha Wilona. (YouTube Athalla Naufal/Tangkapan Layar)

"Masa sih? enggak kamu pasti bohong karena kamu bisa banget bikin aku voling in love with you,' tutur Emeraldy Rafael.

Mendengarkan rayuan yang dilontarkan pada Natasha Wilona pun tersipu malu.