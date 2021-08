Jumlah Uang Arya Saloka yang Mau Ditransfer Terekam, Saat Heboh Amanda Manopo si Andin Ikatan Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Arya Saloka tak ada komentar, malah Amanda Manopo yang sudah memberikan klarifikasi.

Bahkan postingan pemeran Sinetron Ikatan Cinta lainnya, seperti Glenca Chysara dan Chika Waode jadi perhatian.

Seakan turut memberikan semangat pada Amandan si pemeran Andin di Ikatan Cinta.

Jadi perhatian fans karena berpengaruh kepada hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka, sebagai partner kerja di Ikatan Cinta.

Bahkan ramai disorot soal sikap Amanda Manopo yang memutuskan untuk tidak lagi menerima tawaran kerja dengan sosok yang ia panggil 'beliau' yakni Arya Saloka.

Namun di sisi lainnya, Arya Saloka tampak memilih bungkam atas polemik yang terjadi saat ini.

Sementara itu, pemain Ikatan Cinta lain seperti Glenca Chysara dan Chika Waode pun tampak bereaksi.

Lewat story instagramnya, jika Chika Waode memposting foto dengan lagu Manusia Hebat dengan men-tag Amanda Manopo dan yang lainnya.

Lain hal dengan Glenca Chysara yang memposting kalimat bijak dalam Bahasa Inggris agar orang-orang tidak dengan mudahnya men-judge orang lain.

"Stop judging people Just be happy, live your own life", postingan Glenca Chysara. Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id Selasa 31 Agustus 2021 dari TribunSumsel.com dengan judul Hubungan Amanda Manopo & Arya Saloka Memburuk Dampak Heboh Pose Berani, Pemain Ikatan Cinta Bereaksi.

